ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ; ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ
ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬಹುದು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ಮೊಬೈಲ್ ಹಾವಳಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಸಹ ಒಂದು. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು.
ಬೌದ್ಧಿಕಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು - ಹೋಗುವವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವು ಹೆಚ್ಚು. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬಹುದು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸುಮಾರು 20-25 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗೋಡೆಯ . ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೀಡೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳವರೆಗೆ ಇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಕಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದ ಉತ್ಕಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಉತ್ಕಲ್ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಾದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಯಾ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಸರವಣ ವಿವೇಕ್ ಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಕಲ್ ಸಮುದಾಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಭೆಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಕೆಲವರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆಗ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಏಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿಸಬಾರದು? ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಯ ಬಳಿಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ 10-15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಓದಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇತರರು ಸಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಯುವ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಕಾಯಲು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಮಿಹಿರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
