ETV Bharat / bharat

ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕೃಷಿ ವಿವಿ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೀಜದ ಲಭ್ಯತೆ: ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 32–35 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಇಳುವರಿ!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿ ಇದು. ಇದರ ಹೆಸರು 'ಲ್ಯಾಮ್ ಬಿಜಿ II-2208'. ಈ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಚಪರಾ ರಾಣಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

LAM BG II 2208 ANGRAU ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿ BT COTTON VARIETY
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಮರಾವತಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯೊಂದು ಬಿಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಹತ್ತಿ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹತ್ತಿ ತಳಿ ಆಗಿದೆ.

ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಎನ್.ಜಿ. ರಂಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ANGRAU) ಅಡಿ ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಲ್ಯಾಮ್ ಬಿಜಿ II-2208' (ಆದಿತ್ಯ ಬಿಜಿ-2) ಎಂಬ ಹೊಸ ಹತ್ತಿ ತಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ಹತ್ತಿ ತಳಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಹತ್ತಿ ತಳಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ANGRAU ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಚಪರಾ ರಾಣಿ ಅವರು 'ಈನಾಡು-ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಗೆ ಬೀಜದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

LAM BG II 2208 ANGRAU ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿ BT COTTON VARIETY
ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಚಪರಾ ರಾಣಿ (ETV Bharat)

ಈ ಹತ್ತಿ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಈವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಬಿಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬೇರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿಟಿ ಬೀಜವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಬಿಟಿ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 9 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಪರಾ ರಾಣಿ.

ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗೆ 32-35 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಒಂದೇ ನೆಡುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಬೀಜವು ನೇರ - ರೇಖೆಯ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿಯಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 32–35 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಇಳುವರಿ ಬರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೀಜಕೋಶದ ತೂಕ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಉದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಈ ತಳಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ: 'ಲ್ಯಾಮ್ ಬಿಜಿ-II 2208' ಬೀಜಕ್ಕೆ ಇದೀ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ 100 ರಿಂದ 500 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೀಜ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಬೀಜ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್​ ಹಸುಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿವಿನ ಹೋರಾಟದ ಒಳನೋಟ!

ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತ: 1 ಕೆಜಿ 10,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ!

TAGGED:

LAM BG II 2208
ANGRAU
ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿ
BT COTTON VARIETY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.