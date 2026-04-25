ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶ: ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಂಧನ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾದಕವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 5:49 PM IST

ನಾಗ್ಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೈಸೆರ್ಜಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈಥೈಲಾಮೈಡ್ (LSD) ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 1.7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತರನ್ನು 22 ವರ್ಷದ ಕುನಾಲ್ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೀಪೇಶ್ ಬೋಹ್ರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಐಡಿಸಿ (MIDC) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಕುಲ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಹುಲ್ ಮಖ್ನಿಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ: ನಾಗ್ಪುರ ಎಂಐಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೈತಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿರೋಧಕ ದಳ (NDPS) ಮತ್ತು ಭರೋಸಾ ಸೆಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜೈತಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಕೂಂಬಿಂಗ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಬಳಿ 17 ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿ ಡಾಟ್‌ಗಳು (ಸ್ಟಿಕರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಗ್ಸ್) ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವರ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು: ಮೂಲತಃ ಗೊಂಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂಐಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಇವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 4,37,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿ ಡಾಟ್‌ಗಳು, ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕ: ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಜನರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಹಿತಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

