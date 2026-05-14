ಯುಸಿಸಿ ಅಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 'ನಿಖಾ ಹಲಾಲಾ' ಕೇಸ್ ದಾಖಲು: ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ದೂರು
ಯುಸಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮರು ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (ನಿಖಾ ಹಲಾಲಾ) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಕಟಕಟೆ ಹತ್ತಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 7:51 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಖಾ ಹಲಾಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಗ್ಗವಾಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತನಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯು ಇದೀಗ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಕೆ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲಾಲಾ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾಗಿ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂವರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಂಧನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹರಿದ್ವಾರದ ಎಸ್ಪಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಸುಯಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಲಾಲಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುವ ಯುಸಿಸಿಯ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) 2023 ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ- 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ (ವಿವಾಹದ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2019 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ದೂರುದಾರರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ರೂರ್ಕಿಯ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ II ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ನಿಖಾ ಹಲಾಲಾ: ನಿಖಾ ಹಲಾಲಾ ಎಂಬುದು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ತಲಾಖ್ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರುಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿಯನ್ನು ಮರು ಮದುವೆಯಾಗಹುದು.
