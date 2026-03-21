ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ಎನ್ಡಿಎ-ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮೈತ್ರಿ; ಸಿಎಂ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಎನ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಪುದುಚೇರಿ ಸಿಎಂ ರಂಗಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಇಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು.
Published : March 21, 2026 at 4:23 PM IST
ಪುದುಚೇರಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ) ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದರಿಸಲು ಎನ್ಡಿಎ-ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಎನ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಪುದುಚೇರಿ ಸಿಎಂ ರಂಗಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಪುದುಚೇರಿಯ 30 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಜನನಾಯಕ ಕಚ್ಚಿ (ಎಲ್ಜೆಕೆ) ಮತ್ತು 10 ಸ್ಥಾನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಉಳಿದ 16 ಸ್ಥಾನ ಎನ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ರಾಜಭವನ ಎಂಬ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಜನನಾಯಕ ಕಚ್ಚಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಿಎಂ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಸಿಎಂ ರಂಗಸಾಮಿ ಇಂದು ಸೇಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪ ಪೈಥಿಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪುದುಚೇರಿಯ ಕತಿರ್ಕಾಮಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಟ್ಟಂಚವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಟ್ಟಂಚವಾಡಿ ಸಿಎಂ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
