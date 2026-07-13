ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಕನಿಷ್ಠ 27 ಜನರ ಸಾವು
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 27 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : July 13, 2026 at 7:11 AM IST
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್: ಇಲ್ಲಿನ ಪಬ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 27 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಬಾರ್ನಿಂದ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಕೆಲವರು ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನುತಿನ್ ಚಾರ್ನ್ವಿರಕುಲ್, 27 ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಭಾರಿ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟ 27 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 18 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟ್-ಔಟ್ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗೀತಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರೊಂಗ್ ಬಿಯರ್ ನಾ ಲಾಟ್ ಫ್ರಾವೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ಚತುಚಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಥಾಯ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ತೆಗೆದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾರ್ನ ಹೊರಗೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಅನೇಕ ಶವದ ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಚಾಟ್ಚಾರ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಪುಂಟ್ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಬೆಂಕಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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