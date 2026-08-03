ಬಿಹಾರ: ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ.
Published : August 3, 2026 at 11:33 AM IST
ಸಹರ್ಸಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ ಸಹರ್ಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಮ್ರಿ ಬಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಸಹರ್ಸಾ ರೈಲಿನ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 3.25ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್, ರೈಲು ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳಗೆ ಇಳಿದು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೋನು ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದೆವು. ರೈಲು ಬಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಎಂಜಿನ್ ಬಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದವು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆವು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೋಗಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಹಲವಾರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಂದುವರೆಸಿತು ಎಂದರು.
ಈ ಅವಘಡದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ , ಜಾಂಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಸಹರ್ಸಾ-ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸಿಮ್ರಿ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಜ್ಜನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾನಿಯಾದ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
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