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ಪ್ರಧಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತು: ನೋಯ್ಡಾ ಯುವತಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲು

ನೋಯ್ಡಾದ ಸೆಕ್ಟರ್​ 168ರ ನಿವಾಸಿ ರುಚಿಕಾ ಸಿಂಗ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 11:23 AM IST

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ನೋಯ್ಡಾ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ನವದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನೋಯ್ಡಾದ ಸೆಕ್ಟರ್​ 168ರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರುಚಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​ ಸ್ಮೃತಿ ಸಿಂಗ್​ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಎಫ್​ಐಆರ್‌ನ​ ಅನುಸಾರ, ಜುಲೈ 23ರಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಯುವತಿ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ಹಾಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 352 (ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅವಮಾನ), 353(1) (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು) ಮತ್ತು 356(1) (ಮಾನನಷ್ಟ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾದ (ನೊಯ್ಡಾ) ಮನೀಷಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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