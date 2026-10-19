ಅಶುತೋಷ್, ಸೌರವ್ ಜಾಮೀನು ಸಂಬಂಧ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಮೀನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಸ್ಇಎಂ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 19, 2026 at 10:28 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಜಾಮೀನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಮೀನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಸ್ಇಎಂ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಜೆಪಿಯ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಅ. 14ರಂದು ಐದು ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
The state is deliberately prolonging Ashu and Saurav’s illegal arrest by using every dirty trick in the book to delay court proceedings and prevent their release. They have no legal grounds to keep them behind bars, so they are resorting to delaying tactics to keep them there.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 18, 2026
ಬಂಧಿತ ನಾಯಕರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಭಾನುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿತು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು, ಅಶು ಹಾಗೂ ಸೌರವ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಅವರು ವಿಳಂಬ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಜೆಪಿಯ ಕಾನೂನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರತ್ನ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಕಲಾಪ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಅರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಸ್ಇಎಂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಲಾಪದ ಗಮನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು, ಇಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಗಮಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶವೊಂದರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಸಿಜೆಪಿ, ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಅಶು ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
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