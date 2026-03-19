ವಿಶ್ವ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವರದಿ: ಜಾಗತಿಕ ಸುಖಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಭಾರತ! ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

World Happiness Report 2026
Published : March 19, 2026 at 6:16 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಈ ವರ್ಷದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಸಾಲಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುವಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಭಾವದ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಸಮೃದ್ಧ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಯುವಜನರ ಸಮೃದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2026 ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವರದಿ 2026 (WHR)

ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಡುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 5 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಸುವ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರು, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವ ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಗ್ಯಾಲಪ್ ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸತತ 9ನೇ ವರ್ಷವೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳಾದ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದೀರ್ಘ ಸಮಯವು ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ವರದಿ ಹೇಳುವುದು: 47 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (PISA) ದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಎಂದೂ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪು :

  • ಮೊದಲು : ಸಂವಹನ, ಸುದ್ದಿ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ರಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಎರಡು : ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ - ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ (ಮಧ್ಯ) ಅಮೆರಿಕನ್ ದೇಶವೊಂದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದೆ. ಇದು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಬಲವಾದ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಸಮುದಾಯ ಜೀವನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ವರದಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು 10ರಲ್ಲಿ 4.536ರ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ 116ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

16ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 147 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 116ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 118ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 126ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಭಾವದ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಸುಖಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆಯು ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶವು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.

ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನೇಪಾಳ 99ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (104ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (122ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಲಾವಾರು ಜಿಡಿಪಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಜೀವನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತೃಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಅತೃಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ಮತ್ತು ಮಲಾವಿ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಸಂಘರ್ಷ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಬಡತನ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಆಡಳಿತ ರಚನೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (11ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (15ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (23ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಕೆನಡಾ (25ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ (29ನೇ ಸ್ಥಾನ) ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಹೇಗೆ ಕುಸಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ: ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಯುವಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಬಳಸದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು ಅಗ್ರ 10ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 23 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಕೆನಡಾ 25 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ 29 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

