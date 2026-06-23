ಸಿನಿಮಾ ರದ್ದಾದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ 'ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್'ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಶೋ ರದ್ದಾದ ಕುರಿತು ಬುಕ್ ಮೈಶೋ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೂರದಾರರು ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
Published : June 23, 2026 at 11:41 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸಿನಿಮಾ ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ 1 ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಲೈವ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?: 2025ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿಯ ನಾರಾಯಣನ್ ಕುಟ್ಟಿಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಲುಲುಮಾಲ್ನ ಸಿನೆಪೊಲಿಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ‘ಬರೋಗೆ’ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶೋ ರದ್ದಾದ ಕುರಿತು ಬುಕ್ ಮೈಶೋ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ನಾರಾಯಣನ್, ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಈ ದೂರಿನ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಕಂಪನಿಯು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮರುದಿನ ರೂ. 207.14 ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿತು.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಆಯೋಗವು, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ವೇದಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೇವಾ ದೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
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