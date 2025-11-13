ETV Bharat / bharat

ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ: ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶರದ್​ ಪವಾರ್​ಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ರೈತ ಯುವಕ!

ಇದು ಕೇವಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮನವಿಯಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರತೀಕವಿದು.

ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ- ಯುವಕನ ಪತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 13, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
ಅಕೋಲಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಉದ್ಯೋಗ, ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು, ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾಮನ್. ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲೆಟರ್​ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅಕೋಲಾದ 34 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪವಾರ್‌ಗೆ ತನಗೆ ಹುಡುಗಿ( ವಧು) ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಪವಾರ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಯುವಕ ಬರೆದ ಪತ್ರ ವೈರಲ್​ (ETV Bharat)

ಯುವಕನ ಅಳಲೇನು?: "ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಾ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ’’ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪತ್ರವು ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ದೇಶಮುಖ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿಚಲಿತರಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎನಿಸಬಹುದು.. ಆದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ..: ಈ ಮನವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ, ಇದು ಜನರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ದೂಷಿಸಿ, ವಿವಾಹದ ಚಲನಶೀಲತೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರುರೂಪಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವರನಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹುಡುಗನ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಅವಿವಾಹಿತರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಗದೇ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅನಾಮಧೇಯ ಯುವಕನ ಪತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ದಿಟ್ಟ ವಿಡಂಬನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನೇ ಇರಲಿ ಯುವಕನ ಈ ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.

