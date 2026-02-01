ETV Bharat / bharat

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ 2026-27: ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ 2026-27: ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ (ANI)
By ANI

Published : February 1, 2026 at 9:17 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಪಂಕನ್ ಚೌಧರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯ 9 ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನಿಧಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ & ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ರೂ. 54.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 7.9 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು GDPಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

23 - 25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ GDPಯ ಶೇಕಡಾ 14.8 ರ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, 2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು GDP ಯ ಶೇಕಡಾ 14.2 ಅಥವಾ ರೂ. 50.65 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೀತಾರಾಮನ್ 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾದ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮಗ್ರ, ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇದ್ದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದೇ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಇಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ (1924-2026): ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಕ್ವರ್ತ್ (1920-21) ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ 1924 ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್​ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಜಾನ್ ಮಥಾಯ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 20, 1947 ರಂದು ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. 1999ರಲ್ಲಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ 2000 ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ 92 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು 2017ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ವಿವೇಕ್ ಡೆಬ್ರಾಯ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರು.

1947ರಿಂದ 2026ರ ವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್​ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.

