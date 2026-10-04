ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ನಿಧನ; ಉಪಸಭಾಪತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಸಂತಾಪ
ಆನಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 4, 2026 at 10:21 AM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ (95) ಅವರು ನಿನ್ನೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3) ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, 'ಹಾಲು ಜೇನು', 'ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು', 'ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ', 'ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದಾಗ', 'ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ' ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು 'ಆನಂದ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1931ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 'ಮಾಯಾಬಜಾರ್' ಮತ್ತು 'ಜಗತೇಕ ವೀರುನಿ ಕಥಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತರು. ನಂತರ, 1972ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ನೀತಿ ನಿಜಾಯಿತಿ' ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಅವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಯಣವು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ 1974ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಥಿಕ್ಕತ್ರ ಪಾರ್ವತಿ' (Thikkatra Parvathy) ಚಿತ್ರ. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜಾಜಿ ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು 'ರಾಜಾ ಪಾರ್ವೈ', 'ಪೇಸುಮ್ ಪದಮ್', 'ಅಪೂರ್ವ ಸಹೋದರರ್ಗಳ್', 'ಮೈಕೆಲ್ ಮದನ ಕಾಮರಾಜನ್', 'ಮಗಳಿರ್ ಮಟ್ಟುಮ್', 'ಚಿನ್ನ ವಾತಿಯಾರ್', 'ಕಾದಲಾ ಕಾದಲಾ', 'ಲಿಟಲ್ ಜಾನ್' ಮತ್ತು 'ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ನಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ರಾಜಾ ಪಾರ್ವೈ', 'ಅಪೂರ್ವ ಸಹೋದರರು' ಮತ್ತು 'ಮೈಕೆಲ್ ಮದನ ಕಾಮರಾಜನ್' ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
ಮೂಕ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಅವರು 'ಮಯೂರಿ', 'ಆದಿತ್ಯ 369' ಮತ್ತು 'ಭೈರವ ದ್ವೀಪಂ' ನಂತಹ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, 'ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ' ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರ.
94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಚಿತ್ರ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಸಿಂಗೀತಂ' (ಸಿಂಗ್ ಗೀತಂ) ಎಂಬ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಂಗೀತಮಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಸಿಂಗೀತಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಉಪಸಭಾಪತಿ ಡಾ. ಉಮಾಶ್ರೀ ಸಂತಾಪ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಡಾ. ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಭಾಷಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಡಾ. ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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