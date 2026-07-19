ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಳಗ: ಕೇರಳ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್-2026 ಫೈನಲ್- ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ- ಮಣಿಪುರದಲ್ಲೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.
Published : July 19, 2026 at 6:20 PM IST
ಕೇರಳ/ಮಣಿಪುರ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
'ಈಗ ಸಂತೋಷವೇ?'-ಕೇರಳ ಸಚಿವ: "ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷ ಸಚಿವ ಎನ್.ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಅವರು 'ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಈಗ ಸಂತೋಷವೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರೋಜಿ ಎಂ. ಜಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರಯಾಣದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಾಸೆ ಮತ್ತು ಕಳವಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರ ಉತ್ಸಾಹ ಅಸಾಧಾರಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಮಾದರಿ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ-ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲೂ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ: ಸಮುದಾಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ, ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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