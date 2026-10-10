ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಲಭ್ಯ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ 'ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೀವೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ.
Published : October 10, 2026 at 1:45 PM IST
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. "ರಾಮೋಜಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ 2026" (Ramoji Festive Celebrations 2026) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದ (ಗುರುವಾರ) ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 15ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ವಿಹಾರದ ಜೊತೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00 ರವರೆಗೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡುವ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮನಸೋಲುತ್ತಾರೆ. 'ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್', 'ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಪರೇಡ್' ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 'ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್', 'ಮಾಯಾಲೋಕ್', ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ (AI) ಆಧಾರಿತ ಫೋಟೋ ಅವಕಾಶಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿನೂತನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜಪಾನೀಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ನೃತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮನರಂಜನೆ ಉಣಬಡಿಸಿದರೆ, 'ಸಾಹಸ್' (Sahas) - ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂವಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ವಿಶೇಷ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಬ್ಗಳು, ಎಐ ಫೋಟೋ ಬೂತ್, ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಲಭ್ಯ: ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ರಾಮೋಜಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಜೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ.
ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ರಾಮೋಜಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯದ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಥೀಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗ ಬಯಸುವವರು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.ramojifilmcity.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ 73598 73598 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
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