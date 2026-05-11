ETV Bharat / bharat

ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ದೇಶೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ 76.78 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಮತ್ತು ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ 19.94 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

Fertilisers stock comfortable to meet requirement of Kharif sowing season: Govt
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಖಾರಿಫ್ (ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಿತ್ತನೆ​) ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪರ್ಣಾ ಎಸ್.ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಪ್ರಮುಖ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ (ಎಂಆರ್​ಪಿ) ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಭದ್ರತೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದು, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2026ರ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಋತುವಿನ ದಾಸ್ತಾನಿಗಿಂತ ಶೇ.51ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಖಾರಿಫ್​ಗೆ 390.54 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಎಂಆರ್​ಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 76.78 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಆಮದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ 19.94 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಳಿಕ 97 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಟನ್​ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎನ್​ಪಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 12 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಡಿಎಪಿ (ಡೈ-ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್) ಮತ್ತು 4 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಋತುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಗುಂಪು ಕೂಡ ವಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ವಾರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಮಾರ್ಚ್​-ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ 67.76 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 40.72 ಯೂರಿಯಾ, ಡೈ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್​ 5.39 ಲಕ್ಷ ಟನ್​, ಎನ್​ಪಿಕೆ 13.65 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಹಾಗೂ ಎಸ್​ಎಸ್​ಪಿ 8 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

FERTILISERS
KHARIF SEASON
KHARIF SOWING SEASON
FERTILISERS KHARIF SOWING SEASON
FERTILISERS STOCK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.