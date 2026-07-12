ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಫೆರಾರಿ; ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಫೆರಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾನೆ.
Published : July 12, 2026 at 8:58 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಫೆರಾರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಗೇಟ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಪಘಾತವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಚಾಲಕ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವಘಡದ ನಂತರ ಚಾಲಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫೆರಾರಿ ರೋಮಾ ಕಾರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅತಿವೇಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#Telangana #Hyderabad: A luxury Ferrari sport scar , reportedly worth several crores, crashed into the gate of a house in Film Nagar in the early hours of Sunday after allegedly over speeding.— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 12, 2026
The occupants abandoned the damaged car and fled before police arrived.
The house… https://t.co/C2eRIwi41y pic.twitter.com/1LnckzKizA
'ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಮೌಲ್ಯ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಅದರ ಮುಂಭಾಗವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫೆರಾರಿಯನ್ನು ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜುಲೈ 9 ರ ರಾತ್ರಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಎಸ್ಯುವಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಲ್ಲಿ ನಟನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಎಸ್ಯುವಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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