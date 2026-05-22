27 ಕಿಮೀ ಭೂಮಿ BSFಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ: ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Fencing work begins along India-Bangladesh border in Siliguri
ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ (ANI)
By ANI

Published : May 22, 2026 at 10:12 AM IST

ಸಿಲಿಗುರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್​ಗೆ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಭಾರೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಲಿಗುರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಫನ್ಸಿದೇವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗಡಿ ಬೆಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಾಕಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅನಿಲ್ ಘೋಷ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೋರ್ವ ನಿವಾಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಹಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಗಡಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಈಡೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ಗೆ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ ಮೋಡಕ್ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಹೌರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಹೊರಠಾಣೆಗಳು (ಬಿಒಪಿಗಳು) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

