ಸೆಲ್ಫಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು 150 ಅಡಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಸೇನಾ ವೈದ್ಯೆ
ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸೇನಾ ವೈದ್ಯೆ ಮೇಜರ್ ಕವಿತಾ ವಾಸುಪಲ್ಲಿ ಅವರು 150 ಅಡಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 21, 2026 at 8:56 PM IST
ನೀಲಗಿರಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗನಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು 150 ಅಡಿ ಆಳದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಸೇನಾ ವೈದ್ಯೆ ಮೇಜರ್ ಕವಿತಾ ವಾಸುಪಲ್ಲಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ನೀಡಲ್ ರಾಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಶಿವಗುರುನಾಥನ್ ಎಂಬವರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ 150 ಅಡಿ ಆಳದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಗುರುನಾಥನ್ ಅವರು ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಾಲಕ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಶಿವಗುರುನಾಥನ್ಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ತಡರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರ್ವತದ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಗುರುನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭವ್ಯ ತನೀರು ಅವರು ನೀಲಗಿರಿಯ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಸೇನಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ನೆರವು ಕೋರಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸೈನಿಕರ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಈ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಮಾರು 13 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಗುರುನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೂನೂರಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಚಂದನ್ ಮೆಹ್ತಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಜರ್ ಕವಿತಾ ವಾಸುಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು 150 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೇಜರ್ ಕವಿತಾ ವಾಸುಪಲ್ಲಿ ಅವರು, " ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಮರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 09:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆವು. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸೇನಾ ತಂಡವು ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ 70 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟೈರೋಲಿಯನ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಮರಿಗೆ ಇಳಿದೆ. ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಟೈರೋಲಿಯನ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬಳಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿತು. ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸರವಣಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಹವಿಲ್ದಾರ್ ಭರತ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಹವಿಲ್ದಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಶಹಬ್ಬಾಸ್: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಜರ್ ಕವಿತಾ ವಾಸುಪಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಟ್ಟೂರಿನವರಾದ ಮೇಜರ್ ಕವಿತಾ ಅವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ 1,040 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
