ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಲೆ - ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗದಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾತಕಿ

Published : May 6, 2026 at 9:22 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ: ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸಹ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಶವ ಹೂತುಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನೆರೆಡ್‌ಮೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಏನಿದು ವಾಸನೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಠಡಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಗೋಡೆಯೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಶವ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಗೋಡೆ ಒಡೆದಾಗ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆಯ ಮಲ್ಲೇಶಂ ಪ್ಲಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನೆರೆಡ್‌ಮೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲೇಶಮ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಗೋಡೆಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಲೀಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕೊಳೆತ ಶವ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಮಲ್ಲೇಶಮ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಶಮ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅವರ ಸಹ ಕೆಲಸಗಾರ ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ಅವರ ಶವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.

ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಮಹಬೂಬ್‌ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ಮೌಲಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ವೆಂಕಟರಾಮುಲುವನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶಂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಲ್ಲೇಶಮ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಜತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ತೃಪ್ತರಾಗದ ಇವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿ ನೆರೆಡ್‌ಮೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲೇಶಮ್‌ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದೆ. ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ಮಲ್ಲೇಶಮ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಲ್ಲೇಶಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಲಿನಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ಅವರ ತಲೆಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಟುಗಳಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಆರೋಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಊರು ಕೊಂಡಪಾಕ ಮಂಡಲದ ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ, ಸಿರಸನಗಂಡ್ಲ. ಆರೋಪಿಗೆ ಸಹೋದರರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಲಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಗ ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ಮಲ್ಲೇಶಂ ಜತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.

- ಶ್ರೀಧರ್, ಮಲ್ಕಾಜ್ ಗಿರಿ ವಲಯ ಡಿಸಿಪಿ

ಕೊಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಭೂಪ; ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಲ್ಲೇಶಮ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಮಾಡಲು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ತಂದು, ಅವನು ಶವವನ್ನು ತಾನು ತಂಗಿದ್ದ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಶವವನ್ನು ಆ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದ. ಮೃತ ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮೃತ ವೆಂಕಟರಾಮುಲುಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಂದೆ ಕುಡಿದು ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನು ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ. ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಬೇರೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಅಲ್ಲಿ - ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಮಲ್ಕಾಜ್ ಗಿರಿ ವಲಯ ಡಿಸಿಪಿ ಶ್ರೀಧರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ನೆರೆಡ್‌ಮೆಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯ ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ಆಧರಿಸಿ ಮಲ್ಲೇಶಮ್‌ನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜುಬಿಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶಮ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶಮ್ ತನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

