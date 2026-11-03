50 ವರ್ಷಗಳ ನಿಷ್ಠೆ, ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ: 'ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಪಯಣ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 18 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್'ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಲವನ್ನು 30 ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 3, 2026 at 7:43 AM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಚೆನ್ನೈನ ವಡಪಳನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾಜಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿತ್ತರಸು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಧರ್, "ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಈ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ನನ್ನೊಬ್ಬನದ್ದಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಿದೆ. ಐಟಿಐ (ITI - ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. 12ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ‘‘ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರಲು ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ," ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಛಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ 18 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು, "ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗಲೂ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಸಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟು ₹100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 18 ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಗುಡುವಂಚೇರಿ (ಚೆನ್ನೈ) ಮತ್ತು ತಿರುವಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀಧರ್, ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಶಾಖೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ (ಮ್ಯಾನೇಜರ್) ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶ್ರೀಧರ್, ಶಾಖೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 18 ರಿಂದ 30ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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