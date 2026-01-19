ETV Bharat / bharat

ಮನುಷ್ಯನ ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ: ಚಿನ್ನದ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ!

ಧನ್​ಬಾದ್​​ನ ಚಿರ್ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕವೊಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಕೂಡಾ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Fecal Sludge Treatment Plant
ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ
January 19, 2026

ಧನಬಾದ್​, ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಧನ್ಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿರ್ಕುಂಡ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಂದರ್ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ(FSTP - Faecal Sludge Treatment Plant)ವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಟ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಲ ಕೆಸರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಘಟಕ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾನವನ ಮಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿರ್ಕುಂಡ ಪುರಸಭೆಯು ಸುಂದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಘಟಕದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು JUDCO ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ, ಘನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು

ಈ ಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ(ಮಲ)ವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಮೂಲಕ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12 MLD (ದಿನಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಘಟಕ ಇವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 12 ಚೇಂಬರ್​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಚೇಂಬರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚೇಂಬರ್​ 50 ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಚೇಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಎಳೆದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ (ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದನ್ನು "ಚಿನ್ನದ ಗೊಬ್ಬರ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿರ್ಕುಂಡ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುಖೇಶ್ ರಂಜನ್ ಎಂಬುವರು ಮಾನವನ ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಘಟಕದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Fecal Sludge Treatment Plant
ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಚಿರ್ಕುಂಡ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾಹನಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಖೇಶ್ ರಂಜನ್.

Fecal Sludge Treatment Plant
ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಸಂಯುಕ್ತಾ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಂದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಕದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Fecal Sludge Treatment Plant
ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಚಿರ್ಕುಂಡ ಪುರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಘಟಕವು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರಸಭೆಯು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಘಟಕದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗೊಬ್ಬರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಹೊಲಗಳ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

