ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಆತಂಕ ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಸಿದ್ದತೆ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಂಘದ 17ನೇ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಎಟಿಒಎಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀತ್ ಬಜಾಜ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 18, 2025 at 5:46 PM IST

ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ದಾಲ್​ ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕಾರ (ಮರದ ದೋಣಿ)ಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿವೆ. ಇವು ಭಯದ ಕರಿನೆರಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವತ್ತ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್​ 22ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜನರ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ನಿಜ. ಈ ಘಟನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮುಕಟ ಮಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರದೇಶವೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀನಗರದ ಶೇರ್ - ಎ - ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಂಘದ (ಎಟಿಒಎಐ) 17 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶವು ಪಾಲುದಾರರ ನಿಯಮಿತ ಸಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಕೇತ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದಿದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರದ್ದತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕ ಇದ್ದರೂ ಇದೀಗ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಟಿಒಎಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್​ ಬಜಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಜನರ ಆತಿಥ್ಯ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 2024 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ದೇಶಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತೆಯೇ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಕಣಿವೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತವು ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಯುಸ್ಮಾರ್ಗ್ ಮತ್ತು ದೋಡ್ಪತ್ರಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿವೆ.

ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಈ ರೀತಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5.25 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 14.2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2023 ರಲ್ಲಿ 13.48 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ 15.39 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 64ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅದು ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜನರು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ವದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಚಳಿಗಾಲದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಮೆಹ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟುಲಿಪ್ ಋತುವಿನ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

