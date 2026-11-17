ಭಯ, ಕೋಪ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ನೇಯ್ದಿದೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಿವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ
Published : November 17, 2026 at 4:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಬಲೆ ನೇಯ್ದಿದೆ. ಅದು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನೂ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ವೇಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಿವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಬಲೆ ನೇಯ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನೂ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Fear, anger and hatred have woven a web in the hearts of BJP and RSS supporters that stops them from experiencing and expressing love. As a true Hindu, it is my duty to free them from this web, so that they too can start to experience the breathtaking beauty and joy of love and belonging in their lives. Satyam Shivam Sundaram.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 17, 2026
ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಗ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ "Belonging: A Journey of Love" ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್, ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ನಡುವಿನ ಆಪ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ಊಟದ ವೇಳೆಯೂ "ಅಪ್ಪ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಪ್ಪನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ಒಬ್ಬರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.
"ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಒಡೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅಲ್ಲ..ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ... ನಮ್ಮ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲೊಂದು (ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ) ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆವು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ (ರಾಜೀವ್) ಸಿಡಿದು ಚೂರಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆವು" ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.
Sorry, Ma'am, he couldn't spare you the embarrassment even on such a special day of your life. The nation figured it out long ago. Hopefully you'll see it now too; this product is beyond launching and relaunching— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 16, 2026
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶರ್ಮಾ, "ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮೇಡಂ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ದೇಶ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವೂ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅನೇಕರು ಅವರ ನೇರ ನುಡಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.