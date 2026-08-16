ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಜಾಹೀರಾತು: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್
ನಿಷೇಧಿತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಬಂಧ ನಟರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಫ್ಡಿಎ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : August 16, 2026 at 1:24 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಿಮಲ್ ಎಲೈಚಿ ಕುರಿತ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ನಟರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (ಎಫ್ಡಿಎ) ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಿಷೇಧಿತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ "ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ "ವಿಮಲ್ ಎಲೈಚಿ" ಎಂಬ ಬಳಕೆಯು ವಿಮಲ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಫ್ಡಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಮಲ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಡಿಎಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ ವಿಭಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೂವರು ನಟರನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಕರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದೆ.
ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು "ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಎಂದಿರುವ ಎಫ್ಡಿಎ, ಇದು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2006ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಡಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದಿದೆ. ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ನಟರು ವಿಮಲ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ/ಎಲೈಚಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಎಫ್ಡಿಐ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪ್ರಸಾರ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಫ್ಡಿಐ ನಟರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ನಟರು ಅಥವಾ ಅವರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಮಲ್ ಎಲೈಚಿಯ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಎಫ್ಡಿಐ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಡಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ವಿಮಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ವಿಮಲ್ ಎಲೈಚಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಅಥವಾ ವಿಮಲ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಬದಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್-ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಂವಹನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಟರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಟರ ಅನುಮೋದನೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು, ಪ್ರಚಾರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಡಿಎ ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಟರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಸರಣದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಅನುಮೋದಕರು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುದಾರ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೋರಿದೆ.
ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಟರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಕೋರಬಹುದು.
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಯು ಅತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಎಫ್ಡಿಐ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 30(2)(a) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂಬಾಕು, ನಿಕೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ನಿಷೇಧಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಮಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಡಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಲಾಖೆಯು ನೋಟಿಸ್ನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಇದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು (ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2018 ಅನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮ 15 ಸೇರಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು, ಅನುಮೋದಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಮೋದಕನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.
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