ತಂದೆಯಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದ ಯುವತಿ: ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾಧುರಿ!

ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

KAKINADA GIRL CRACKS 5 JOBS
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜುತ್ತುಕ ಮಾಧುರಿ ಪ್ರಿಯಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 1:53 PM IST

ಕಾಕಿನಾಡ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆ ಪುಟಾಣಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಳು. ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಳು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರೇ ಕಾಕಿನಾಡದ ಜುತ್ತುಕ ಮಾಧುರಿ ಪ್ರಿಯಾ.

ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ ಬಳಿಯ ಚೋಡವರಂ ಮೂಲದ ಜುತ್ತುಕ ಸೂರ್ಯ ರಾವ್, ಕಾಕಿನಾಡ ಸಹಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೇವಕುಮಾರಿ ಗೃಹಿಣಿ. ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇಯವರು ಮಾಧುರಿ ಪ್ರಿಯಾ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ತಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಧುರಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟರು. ಮಾಧರಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಧುರಿಯ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕಾಕಿನಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು.

ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹುದ್ದೆ?: 2021ರಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮಾಧುರಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಮತ್ತು ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಈ ಯಶಸ್ಸು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು: ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಧುರಿ, "ಈ ಯಶಸ್ಸು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಧುರಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

