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ಪುತ್ರನಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಿದ ತಂದೆ; ಅಪ್ಪನಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮಗ: ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜು - ಜಿಟ್ಸು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದು ಸಾಧನೆ!

ಒಡಿಶಾದ ರೈತನ ಮಗನೊಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹೊರತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜು-ಜಿಟ್ಸು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Father Sells Land, Son Wins Gold: The Epic Journey of Amareshwar Swain
ಜು-ಜಿಟ್ಸು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಸ್ವೈನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 2:08 PM IST

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ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜು - ಜಿಟ್ಸು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ - 2026ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಸ್ವೈನ್ ಎಂಬ ಜು-ಜಿಟ್ಸು (ಸಮರ ಕಲೆ) ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಒಡಿಶಾಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮತ್ತು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಎಂತಹದ್ದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Father Sells Land, Son Wins Gold: The Epic Journey of Amareshwar Swain
ಜು-ಜಿಟ್ಸು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಸ್ವೈನ್ (ETV Bharat)

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅಮರೇಶ್ವರ್, ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ ಕಥೆ: "ನಾನು 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ, ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದಂತಕಥೆ ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇಳಿದ ಕಥೆಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಕಾರಣವಾದವು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಮರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೇ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Father Sells Land, Son Wins Gold: The Epic Journey of Amareshwar Swain
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜು-ಜಿಟ್ಸು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಸ್ವೈನ್ (ETV Bharat)

ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗ: "ನಾನೋರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗ. ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಾಗಬೇಕು. ರೈತ ತನ್ನ ಮಗನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮರೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವೆ. ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Father Sells Land, Son Wins Gold: The Epic Journey of Amareshwar Swain
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜು-ಜಿಟ್ಸು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಸ್ವೈನ್ (ETV Bharat)

ಅಮರೇಶ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗಳು:

  • 2016, 2017, 2019: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜುಜುಟ್ಸು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ
  • ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ
  • 2024: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜುಜುಟ್ಸು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ
  • 2026: ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜುಜುಟ್ಸುನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳು

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TAGGED:

ODISHA JU JITSU PLAYER
AMARESHWAR WON GOLD
ಸಮರ ಕಲೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು
ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಸ್ವೈನ್
AMARESWAR SWAIN

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