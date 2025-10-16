ETV Bharat / bharat

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಮೃತ ಪೈಲಟ್​ ತಂದೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್​ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಪೈಲಟ್​ಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಮೃತ ಪೈಲಟ್​​ ಕುಟುಂಬ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 7:07 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 260 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ-171 ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್​ಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್​ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಮೀತ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾದರೂ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್​​ಗಳನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ದುರಂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡದ ವಿಚಾರಣೆಯು ಮೃತ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಖಾ ತಂಡವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಮೃತ ಪೈಲಟ್​​ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತದ ಮೂಲ ಕಾರಣದ ಪತ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ದುರಂತವು ಪೈಲಟ್​​ಗಳ ದೋಷ ಎಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲಿನ ದೋಷಾರೋಪ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ದುರಂತದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಎಐಬಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಿದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಜಿನ್​ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅದರ ಸ್ವಿಚ್​​ಗಳು RUN ನಿಂದ CUT OFF ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜಾಗದೇ ವಿಮಾನ ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಮೊದಲು ಪೈಲಟ್​​ಗಳಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​​​ಬಾಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್​ 'ಇಂಧನವನ್ನು ಏಕೆ ಆಫ್​ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್​ 'ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಧನ ಸ್ವಿಚ್​​ಗಳನ್ನು ಮರುಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ದುರಂತದ ಕರಾಳತೆ: ಜೂನ್​ 12ರಂದು 229 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೋಯಿಂಗ್​ ಡ್ರೀಮ್​​ಲೈನರ್​​ ಅಹಮದಾಬಾದ್​​ನಿಂದ ಲಂಡನ್​​ನ ಗ್ವಾಟಿಕ್​​ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆದ 38 ಸೆಕೆಂಡ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪತನಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 242 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಚಾವಾಗಿ, ಉಳಿದವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಪತನವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಟ್ಟು 274 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

