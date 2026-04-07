₹2 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಂದು ಅವಳಿ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ದೂಡಿ ಕೊಂದ ತಂದೆ!

ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ತಂದೆಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಹೀನ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 7, 2026 at 6:06 PM IST

ಕರೀಂನಗರ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಜನಿಸಿದ ಅವಳಿ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಯ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುಬಿಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೂ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರೀಂನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಅವರಿಗೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಲು ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪುತ್ರಿಯರು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಎಪ್ರಿಲ್​ 3ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ ತಂದೆ: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಮೌನಿಕಾ ಅವರು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಕಿರಿಯಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಬದುಕುಳಿದರೆ ತಾನು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಯಿ ಮೌನಿಕಾ ಅವರು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪತಿ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಅಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಜನರು ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಜೊತೆಗೆ, ಆತನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ? ತಾಯಿ ಮೌನಿಕಾ ಅವರು ಆರೋಪಿಸುವಂತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಅವರ ಪೋಷಕರೂ ಇದ್ದರು. ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೌನಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜಮಲ್ಲು ಮಾತನಾಡಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಗಳನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇರಿದ 20 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳೋದೇನು? "ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 3 ರ ಸಂಜೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾವಿ ಬಳಿ ಕರೆತಂದು ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಶವಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿಯಲಿವೆ" ಎಂದು ಕರೀಂನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಗೌಸ್ ಆಲಂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

