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ಪತ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವೇದನೆ: ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂದು ತಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Electrical wire
ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 9:20 AM IST

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ತೂತುಕುಡಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಪತ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪತಿಯೋರ್ವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದು, ನಂತರ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದುರಂತ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿದ ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಾರಿಯಾ ಮೈಕೆಲ್ ಎಂಬವರು ತೂತುಕುಡಿಯ ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ ಬಳಿಯ ಸಿರುಪಾಡುವಿನ ಸವೇರಿಯಾರ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಬಿತಾ ರೋನಿಗಮ್. ದಂಪತಿಗೆ ಮರಿಯಾ ನಿರೋಷಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮರಿಯಾ ಕೆನಿಸ್ಟನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದ. ಮಾರಿಯಾ ನಿರೋಷಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಮಾರಿಯಾ ಕೆನಿಸ್ಟನ್ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. 75 ವರ್ಷದ ತಂದೆ ಆಂಥೋನಿ ಮುತ್ತು ಕೂಡ ಮಗ ಮೈಕೆಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮಾರಿಯಾ ಮೈಕೆಲ್ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಬಿತಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ದಂಗಾಗಿದ್ದ ಮಾರಿಯಾ ಮೈಕೆಲ್ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಪತ್ನಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ವೇದನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಮಾರಿಯಾ ಮೈಕೆಲ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನೋವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಮಾರಿಯಾ ಮೈಕೆಲ್ ನಂತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಾರಿಯಾ ಮೈಕೆಲ್ ತಂದೆ ಆಂಥೋನಿ ಮುತ್ತು ಅವರು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಮಾರಿಯಾ ಮೈಕೆಲ್, ಮಾರಿಯಾ ನಿರೋಷಾ ಮತ್ತು ಮಾರಿಯಾ ಕೆನಿಸ್ಟನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೊರೆ ಬರುತ್ತಿರುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಮೂರು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತೂತುಕುಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ತೂತುಕುಡಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

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TAGGED:

MURDER CASE
ELECTROCUTION
ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕೊಂದ ತಂದೆ
THOOTHUKUDI FAMILY DEATH
FATHER KILLED CHILDREN

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