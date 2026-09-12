ETV Bharat / bharat

ಕಾರು - ಟ್ರಕ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ: ಐವರು ಯುವಕರ ದಾರುಣ ಸಾವು; ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ

ಕಾರು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಯುವಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Fatal road accident in Balipara, Assam killed Five youth, driver absconding
ಮೃತ ಯುಕವರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 1:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೋನಿತ್‌ಪುರ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಕಾರು ಹಾಗೂ ಟ್ರಕ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಐವರು ಯುವಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಸೋನಿತ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಿಪಾರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬಾಲಿಪಾರಾ ಸಮೀಪದ 'ಮೀಟ್ ಚಪ್ಲಿ'ಯ ನಯೇರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. AR-04A-2696 ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟ್ರಕ್ ಹಾಗೂ AS-12-AP-6300 ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರು (ಇಕೋ) ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ವಾಹನಗಳು. ಡಿಕ್ಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಇಕೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ಯುವಕರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಹರ್ ಗೋವಿಂದ ಹಜೋರಿ, ನಯನ್ ಸ್ವರ್ಗಿಯಾರಿ, ಪಪ್ಪು ಬೊರಾ, ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಬನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಮೆಚ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸೋನಿತ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘೋರಮಾರಿ-ಬಟಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರಾರಿಯಾದ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಹನಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿ, ಸಂಚಾರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗುವಾಹಟಿ ಸಮೀಪದ ಸೋನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿಯೂ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಹಾಲಿಯ ಕಾಶ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್​ ಸವಾರರಿಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯುವಕರು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಾಂಚಲಿ ದಾಲ್ನಿಯ ರೂಪಮ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮಾಲಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 9 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ

TAGGED:

FIVE YOUTHS KILLED IN ACCIDENT
TRUCK AND CAR COLLIDE
ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ
ASSAM ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.