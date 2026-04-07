ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಿರಂಗ; ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಈ ದ್ವೇಷ ಇಂದು-ನಿನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಹಗೆತನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 2:53 PM IST
ಜಮ್ಮು: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ 'ಭೂಮಿ ಉಳುವವನಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದು' (Land to the Tiller) ಎಂಬ ಕಾಯ್ದೆಯೇ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಳಿಕೋರನ ಕುಟುಂಬವು ತತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂದು ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ವೇಷ ಇಂದು - ನಿನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಮ್ಮುವಿನ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಕೋರ ಕಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಎಂಬಾತ, ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುರಿಂದರ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರ ನಾಸಿರ್ ಸೊಗಾಮಿ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಂ ಚೌಧರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿ ನಾಯಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಕುರಿತು ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಫರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.
1947 ಮತ್ತು 1951ರ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕುಲ್ಗಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ವಾಲ್ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಶೇಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಹತ್ಯೆಯ ಯತ್ನದ ಬಳಿಕ, ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಕೋರನ ಬಳಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗುಂಡು ಹಾರಿಸದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ವಾಲ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂಶವೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನ ತೋಳು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 1948 ರಿಂದ 1953 ರವರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆಡತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಾದ 'ಭೂಮಿ ಉಳುವವನಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದು' (Big Landed Estates Abolition Act, 1950) ಎಂಬ ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
