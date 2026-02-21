ETV Bharat / bharat

ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನ ಇದೀಗ ಕಂದು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ: ನಾಗ್ಪುರದ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ!

ನಾಗ್ಪುರದ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ರೈತರು ಇದೀಗ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

FARMERS GROW BROWN AND GREEN COTTON
ಹಸಿರು, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 2:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಾಗ್ಪುರ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಥಟ್ ಅಂತ ಬಿಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹತ್ತಿಯನ್ನು ವಿದರ್ಭದ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ವಿದರ್ಭದ ರೈತರು ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾಗ್ಪುರದ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಂದು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು: "ಕಂದು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ತಿಳಿ ಕಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಗಾಢ ಕಂದು ಹತ್ತಿ. ಹಸಿರು ಹತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆ ಮುರಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಸಿರು ಹತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂದು ಹತ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹತ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಡಾ. ವಿಜಯ್ ವಾಘ್ಮಾರೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

Farmers grow brown and green cotton
ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಪ್ರಭೇದ (ETV Bharat)

ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು: "ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯು ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹತ್ತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು (ಜಂಪ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮ್) ನಾಗ್ಪುರದ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ICAR) ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಂದು ಹತ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ: "ಕಂದು ಹತ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಡು ಹತ್ತಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ವೈದೇಹಿ ವ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ವಿಧವಿದೆ. ಈ ವಿಧವನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿ ಬೀಜಕೋಶ ತೆರೆದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣವು ತುಂಬಾ ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಂತೆ, ಅದರ ಕಂದು ಬಣ್ಣವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂದು ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹಸಿರು ಹತ್ತಿ ಬೀಜಕೋಶ ಅರಳಿದಾಗ, ಹತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣವು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Farmers grow brown and green cotton
ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಪ್ರಭೇದ (ETV Bharat)

ಹಸಿರು ಹತ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ: "ನಾಗ್ಪುರದ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿಯ ಬೀಜಕೋಶ ಮುರಿದ ನಂತರ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ಹತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣವು ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಂತೆ, ಹತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚು ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ವಿಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನೇರವಾದವು. ನೇರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು (ಬೀಜಗಳು) ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರೈತರು ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಆ ವಿಧವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Farmers grow brown and green cotton
ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಪ್ರಭೇದ (ETV Bharat)

ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು: ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಕಂದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟಾವ್​ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ: ಭಾರತದ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂದು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಹತ್ತಿಯು ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ನೂಲಿದಾಗ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಂದು ಹತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯ ನೂಲು ತುಂಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಏಕೆ? "ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯಮದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Farmers grow brown and green cotton
ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಪ್ರಭೇದ (ETV Bharat)

ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ? "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂದು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅದು ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ಹಾನಿ: "ನೂಲನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ, ಬಟ್ಟೆಯು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ನದಿಗಳು, ಹೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ರೂಪಾಂತರ: "ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು (ಹತ್ತಿ) ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೂಲು ತಯಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸುವವರೆಗೆ. ನಂತರ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿಯಿಂದ ನೇಯ್ಗೆ ನೂಲು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗಿನ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಧರಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಲಕ್ಷಣವು ಹತ್ತಿಯ ಜಂಪ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಆ ಅಂಶವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ "ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ವಿಜಯ್ ವಾಘ್ಮಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

GREEN COTTON
BROWN COTTON
NAGPUR COTTON RESEARCH CENTER
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ
FARMERS GROW BROWN AND GREEN COTTON

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.