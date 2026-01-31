ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳ: ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಅನ್ನದಾತರು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : January 31, 2026 at 10:35 AM IST
ಚಂಚಲ್ ಮುಖರ್ಜಿ
ನವದೆಹಲಿ: ಪುಸಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ, ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೇಳವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ರೈತರು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ, ಯುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (FPOs) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ICAR ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ-ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-IARI) ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ "ವಿಕ್ಷಿತ್ ಕೃಷಿ-ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್". ಈ ಮೇಳವು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ-ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ನೇರ ಸಂವಹನ ಮೂಲಕ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧಕ ಕೃಷಿ, ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ನೇತೃತ್ವದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಕೃಷಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಳದ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ (ವಿಸ್ತರಣೆ) ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಪದಾರಿಯಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು" ಎಂದರು.
"ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು, ಕಂಪನಿಗಳು, FPOಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಗಮನವು ಸಂವೇದಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಕೃಷಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪದಾರಿಯಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರೈತರು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪೀರ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೇಳದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೈತ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. "ಈ ಮಳಿಗೆಗಳು ರೈತರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಎಟಿಎಂ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆ, 'ವಿಸ್ತರಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ', ದೇಶದ 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲಾ 740 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ರೈತರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ-ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ, ರೈತ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು, ಮಾನ್ಯತೆ ಭೇಟಿಗಳು, ಕಿಸಾನ್ ಮೇಳ, ರೈತರ ಆಸಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ (ಕೆವಿಕೆ) ಮೂಲಕ ಐಸಿಎಆರ್, ಅದರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕೆವಿಕೆಗಳು ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ (ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ/ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಸ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ) ಕುರಿತು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ರೈತರ ತರಬೇತಿ: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರೈತರು ಒಟ್ಟು 1,22,18,458. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 45,565 (STRY), 11,576,893 (ATMA), ಮತ್ತು 596,000 (KVK) ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ದತ್ತಾಂವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ (STRY) ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕೆವಿಕೆಗಳು ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
