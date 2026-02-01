ಬಜೆಟ್ 2026-27: MSP ಖಾತರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ, ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ
ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖಾತರಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ, ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಸೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ MSP ಮೇಲಿನ ಖಾತರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಪೂರೈಕೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ - ನಿರೋಧಕ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳಾದ 'ಗರೀಬ್' (ಬಡವರು), 'ಮಹಿಳಾಯೆನ್' (ಮಹಿಳೆಯರು), 'ಯುವ' (ಯುವಕರು) ಮತ್ತು 'ಅನ್ನದಾತ' (ರೈತ) ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ, ಸಾಲದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 2013 – 14ರಲ್ಲಿ 21,933 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ 2025–26ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ 1.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಕೇಂದ್ರವೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
2018 ರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಪಾಲು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ರೈತ ವಲಯದ್ದು.
ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾದ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಒತ್ತಾಯ ಹೀಗಿದೆ: ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ MSP ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ (SKM) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಎಡಪಂಥೀಯ ರೈತ ನಾಯಕ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಖಾತರಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.ಒಡಿಶಾ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರೈತರ ಸರಾಸರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವು ಪಂಜಾಬ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಏಕರೂಪದ MSP ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದಾದದ್ದು ನಂತರದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸದಿರಬಹುದು ಎಂದು BKS ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹನ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
MSP, ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಆದಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
