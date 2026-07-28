ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಜ್ಜು: ನವೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಘೋಷಣೆ
ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 28, 2026 at 6:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ರೂಪರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ (ಎಸ್ಕೆಂ) ಇಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ದೇಶದ 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಭರೋ, ರಸ್ತೆ ತಡೆ, ರೈಲು ತಡೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.
ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ (ಎಫ್ಟಿಎ) ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ರೈತರ ನಿಯೋಗವು ಪ್ರಧಾನಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನಗಳು, ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು, ವಾಹನ ಜಾಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೋರಾಟ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವು:
ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದಾಗಬೇಕು: ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು.
MSP ಕಾನೂನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ C2+50% ಸೂತ್ರದಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ: ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ರೈತರು, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಸಮಗ್ರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ: 4 ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 31 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ: ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ) ಮರುರೂಪಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ 700 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೀಡಬೇಕು.
ವಿಧೇಯಕಗಳ ಹಿಂತೆಗೆತ: ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆ-2025, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕಾಯ್ದೆ- 2025 ಮತ್ತು ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತಡೆ: ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಬಾರದು. 2013ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 2006ರ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು: ಎಫ್ಸಿಐ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (ಎಫ್ಡಿಐ) ನಿಷೇಧ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನಗಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಡೆ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ವಿಮೆ, ಮಾಸಿಕ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಪೂರಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು.
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