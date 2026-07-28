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ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಜ್ಜು: ನವೆಂಬರ್​ 26 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಘೋಷಣೆ

ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

FARMERS PROTEST
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ. (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 6:56 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ರೂಪರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್​ ಮೋರ್ಚಾ (ಎಸ್​ಕೆಂ) ಇಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಆಗಸ್ಟ್​ 10 ರಂದು ದೇಶದ 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಭರೋ, ರಸ್ತೆ ತಡೆ, ರೈಲು ತಡೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.

ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ (ಎಫ್​ಟಿಎ) ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​​ 17 ರಂದು ರೈತರ ನಿಯೋಗವು ಪ್ರಧಾನಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನಗಳು, ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು, ವಾಹನ ಜಾಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್​​ನಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೋರಾಟ: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 3 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್​ಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್​ 26 ರಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್​ ಮಾರ್ಚ್​ ನಡೆಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವು:

ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದಾಗಬೇಕು: ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು.

MSP ಕಾನೂನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್​ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ C2+50% ಸೂತ್ರದಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂಎಸ್​ಪಿ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಬೇಕು.

ಸಾಲ ಮನ್ನಾ: ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ರೈತರು, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಸಮಗ್ರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ: 4 ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 31 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ: ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ) ಮರುರೂಪಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ 700 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೀಡಬೇಕು.

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಹಿಂತೆಗೆತ: ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆ-2025, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕಾಯ್ದೆ- 2025 ಮತ್ತು ಎನ್​ಎಫ್​​ಎಸ್​ಎ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು.

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತಡೆ: ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್​ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಬಾರದು. 2013ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 2006ರ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು: ಎಫ್​ಸಿಐ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (ಎಫ್​ಡಿಐ) ನಿಷೇಧ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನಗಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ತಡೆ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ವಿಮೆ, ಮಾಸಿಕ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಪೂರಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು.

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SAMYUKTA KISAN MORCHA
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ರೈತ ಹೋರಾಟ
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