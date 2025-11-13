ETV Bharat / bharat

ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಛಲ!; ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಮಗಳಿಗೆ 29ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗಳು ಇಂದು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಬಡತನವೇ ಹಾಸು ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂತಸದ ನಗೆಗಡಲು. ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

FARMERS DAUGHTER BECOMES GEOLOGIST
ಸಾಧಕಿ ಸಂಧ್ಯಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿನಂದನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 13, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಬಡತನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ರೈತನ ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 29 ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದು ದೂರದ ಮಾತೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುವತಿಯರ ಕಲಿಕಾ ಆಸಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಧಕಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಧ್ಯಾ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿದ್ದಿಪೇಟ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ರೈತರ ಬವಣೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿ, ಜಮೀನು ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾದಾಗ ಅವರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕಲಕಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಸಂಧ್ಯಾ, ಈಗ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜಲವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಧ್ಯಾ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮುಲುಗುವಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಪಿ.ಸಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಸು ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಗುರುಕುಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಪುದುಚೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು.

ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಾಗಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಜಿಯೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿದೆ. ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ನಾನು ಮರು ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ (JRF) ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಜಿಯೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 29ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಲವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡೆ ಎಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಸ್ಪಂದನಾ ಅಕ್ಕನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಳಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

