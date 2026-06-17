ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪತಿ: 5ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದ ರೈತನಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ನಾವೀನ್ಯತೆ
ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಪತಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 17, 2026 at 3:02 PM IST
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ತರಹೇವಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿನಿಸು ಕೊಡಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ.
ಸತ್ತಿ ಶಿವನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು. ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರ್ತಮುರು ಗ್ರಾಮದ ಇವರು ಕೇವಲ 5ನೇ ಮಾತ್ರ ತರಗತಿ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಓರ್ವ ರೈತ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪತ್ನಿಯ ಕಷ್ಟ ನೋಡಲಾರದೇ ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದೆ. ಸತ್ತಿ ಶಿವನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಈ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ: ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಇದ್ದು, ಮೇಲಿನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ. ಪತ್ನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ರೆಡ್ಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನವೀನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಅದರಂತೆ 1.5 HP ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಲೋಹದ ಹಾಳೆಗಳು, ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್, ಎರಡು ಸ್ಟಾಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರು ಆಟೋ - ಸ್ಟಾಪರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ಅದು ₹70,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಶಿವನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ನಾನೇ ಈ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸತ್ತಿ ಶಿವನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವೆ. ಆ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವೆ. ಈ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 300 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಶಿವನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು ಅದು ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತೆರಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೂ ಅದು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಿಚ್ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರೈತನ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆಯು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೈತರಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಸಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿ ಶಿವನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
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