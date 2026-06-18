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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ತೊರೆದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ರೈತ: ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಫಲ, ಅಧಿಕ ಲಾಭ

ಫರಿದಾಬಾದ್​ನ ಮುಖೇಶ್ ಎಂಬ ರೈತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Progressive farmer Mukesh from Faridabad, is earning lakhs of rupees from jackfruit farming. know about his success story
ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ಹಲಸಿನ ತೋಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 4:33 PM IST

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ಫರಿದಾಬಾದ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು ರೈತರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಇದೀಗ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನ ರೈತ ಮುಖೇಶ್ ಈಗ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಫಸಲು ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯುಕ್ತ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Progressive farmer Mukesh from Faridabad, is earning lakhs of rupees from jackfruit farming. know about his success story
ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ಹಲಸಿನ ತೋಟ (ETV Bharat)

ಹಲಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಂತಹ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈತ ಮುಖೇಶ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹಲಸಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಹಲಸು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದರು. ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 35 ಹಲಸಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಪುಸಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಲಸಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರಾಯಿತೆಂದು ಸುಮಾರು 35 ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬದಲು, ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಲಸಿನ ಮರವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹಲಸಿನ ಮರ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಹುತೇಕ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನನ್ನ ತೋಟವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಲವಾರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Progressive farmer Mukesh from Faridabad, is earning lakhs of rupees from jackfruit farming. know about his success story
ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಹೊಸ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಹಣ್ಣಾಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಆದಾಯ ತರುವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಲಸಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಅಧಿಕ. ಇಂದು, ಹಲಸಿನ ಕೃಷಿ ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

Progressive farmer Mukesh from Faridabad, is earning lakhs of rupees from jackfruit farming. know about his success story
ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರು : ಇತರ ರೈತರು ಹಲಸಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Progressive farmer Mukesh from Faridabad, is earning lakhs of rupees from jackfruit farming. know about his success story
ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

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TAGGED:

JACKFRUIT CULTIVATION IN HARYANA
PERENNIAL JACKFRUIT KEY FEATURES
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ
ಹಲಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ
JACKFRUIT FARMING

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