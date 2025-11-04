ETV Bharat / bharat

JEE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ: ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

JEE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ (Screen grab)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 4, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಫರಿದಾಬಾದ್(ನವದೆಹಲಿ): ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಭುಜ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಆಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ದುರುಳನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನ ಸೋಹ್ನಾ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಮತ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಜತಿನ್ ಮಂಗಲಾ(20 ವರ್ಷ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ಬಾಲಕಿಯ ಹೆಸರು ಕನಿಷ್ಕಾ. ಈಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ 8ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಯುವಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ಬಾಲಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಇಳಿದು, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಾಲಕಿಯ ಭುಜಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಕೋರನ ಪತ್ತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನ ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಬಾಲಕಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿ. 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಈಕೆಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿದ್ದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಕೂಡಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕೆಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಆತನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಕಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿ 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಬಾಲಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಂಶೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಯುವಕರು ಬಜರಂಗದಳ ನಾಯಕ ನಿಲೇಶ್​ ಅಲಿಯಾಸ್​ ನೀಲು ರಜಕ್​ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಹಗಲೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಲಂಗಾಣ: ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೂ ಸಾವು!

TAGGED:

FARIDABAD
DELHI
JEE
ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
TEENAGE GIRL SHOT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​!

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಐಫೋನ್​ ‘ಏರ್​’ಗಿಂತ ‘ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.