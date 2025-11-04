JEE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ: ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
JEE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಫರಿದಾಬಾದ್(ನವದೆಹಲಿ): ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.
17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಭುಜ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಆಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ದುರುಳನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಸೋಹ್ನಾ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಮತ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಜತಿನ್ ಮಂಗಲಾ(20 ವರ್ಷ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ಬಾಲಕಿಯ ಹೆಸರು ಕನಿಷ್ಕಾ. ಈಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ 8ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಯುವಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ಬಾಲಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಇಳಿದು, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಾಲಕಿಯ ಭುಜಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಕೋರನ ಪತ್ತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಬಾಲಕಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿ. 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಈಕೆಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿದ್ದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಕೂಡಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕೆಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಆತನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಕಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿ 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಬಾಲಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಂಶೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
