ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಹನದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ
ಹರಿಯಾಣದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ತನ್ನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಂಬರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 27, 2025 at 6:41 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ: ಜನರು ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವಿವಿಐಪಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ಸರಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ 1.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ನಿಜ. ಹರಿಯಾಣದ ಈ ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನ ವಾಹನಕ್ಕೆ HR 88 B 8888 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು 10 ಸಾವಿರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: fancy.parivahan.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹರಾಜಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
₹50 ಸಾವಿರ ಬಿಡ್, ₹1.17 ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜು: ಬುಧವಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ HR 88 B 8888 ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 45 ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡ್ ಬೆಲೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ 8.8 ಮಿಲಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ 1.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ?: 8888 ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. HR 88 B 8888ನಲ್ಲಿರುವ B ಅಕ್ಷರವೂ 8 ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ 17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟರ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯ ನಿಖರ ವಿವರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈತ ಹರಿಯಾಣದ ಭಿವಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ಗರಿಷ್ಠ 1.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
