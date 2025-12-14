ETV Bharat / bharat

ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು: ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

AUTHOR RUSKIN BOND
ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 14, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಸ್ಸೂರಿ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಸ್ಕಿನ್​ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕಾರಣ ತಂದೆಯ ಎಡಗಾಲಿನಲ್ಲಿನ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ತೂಕವೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತಂದೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ತಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು: 1934 ಮೇ 19ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಸೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ "ದಿ ರೂಮ್ ಆನ್ ದಿ ರೂಫ್" ಅನ್ನು ತಮ್ಮ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ 1957ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾನ್ ಲೆವೆಲಿನ್ ರೈಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ "ವ್ಯಾಗ್ರಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿ", "ಎ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಪಿಜನ್ಸ್", "ದಿ ಬ್ಲೂ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ" ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾದಂಬರಿ "ದಿ ರೂಮ್ ಆನ್ ದಿ ರೂಫ್" ಸೇರಿವೆ.

"ದಿ ನೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಟ್ ಡಿಯೋಲಿ", "ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಶಾಮ್ಲಿ" ಮತ್ತು "ದೆಹಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್" ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ರೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್" ಮತ್ತು "ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್"ನಂತಹ ಅವರ ಕವನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

RUSKIN BOND HOSPITALISED
RUSKIN BOND LEG DISCOMFORT
ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
AUTHOR RUSKIN BOND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.