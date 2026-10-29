ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ; ಕತ್ತೆಗಳ ಮೇಳ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಕಾರುಬಾರು ಹೀಗಿದೆ
DONKEY FAIR IN BARABANKI : ಚಿತ್ರಕೂಟ, ಹಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾರಾಬಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Published : October 29, 2026 at 5:03 PM IST
ಬಾರಾಬಂಕಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಕತ್ತೆಗಳ ಮೇಳವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?. ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡೆಯುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾರಾಬಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಮೇಳ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ.
ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಾತ್ರೆಯ ಇತಿಹಾಸ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಬಂಕಿಯ ದಿವಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಾಜಿ ವಾರಿಸ್ ಅಲಿ ಷಾ ಅವರ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಕುರ್ಬಾನ್ ಅಲಿ ಷಾ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿವಾನ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡೆಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು, ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮೇಳದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜಾತ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕುದುರೆ, ಕತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಜನರು ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.
ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯ: ಚಿತ್ರಕೂಟ, ಹಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾರಾಬಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.
ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ವ್ಯಪಾರಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ.
ದೂರದಿಂದ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ: ಲಕ್ನೋ, ಲಖಿಂಪುರ, ವಾರಣಾಸಿ, ಮೌ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಿಂದಲೂ ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.
ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೀಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಂತ್ರಗಳು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಕ್ನೋದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಪೃಥ್ವಿನಾಥ್.
ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಕುಟುಂಬದ ಉಪಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುದುರೆಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಯ ನಡುವಿನ ಮಿಶ್ರತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕುದುರೆಗಳಿಗಿಂತ ಅವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗೊರಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಅವುಗಳ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರ ಹೊರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕತ್ತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಕತ್ತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಹೊರಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಖರೀದಿದಾರ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್.
ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ: ಕತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳನ್ನು ಭಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು, ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಎಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಇದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.
ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ: ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾದ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅವುಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದ ಆಂಧ್ರ ಕತ್ತೆಗಳು: 100-300 ರೂ.ಗೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ; ಇದರ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೀಗಂತಾರೆ