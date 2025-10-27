ETV Bharat / bharat

ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್: ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ

ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರೋಗಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಡೋಲಿ, ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ, ಬೈಕ್​ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

AMBULAINCE ISSUE
ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಮೀರ್‌ಪುರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನವ ಭಾರತ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯೇ ಸರಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ತೀವ್ರ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ.

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಲು ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಮೀರ್​ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೌದಾಹಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಗೌಘಾಟ್​​ನ ಪರ್ಸದ್ವ ಡೇರಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಬರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಠೋರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದರು: ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆಯವರೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿನಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲು, ದಿಮ್ಮೆ, ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೇರಾದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿ 78 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ನಿರಶನವೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಪರ್ಸದ್ವ ಡೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ MNREGA ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸ ನಿಂತಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ; ಕಠಿಣ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಮೂಗುತಿ, ತಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ

TAGGED:

UP HAMIRPUR INCIDENT
LABOR PAIN
LACK OF BASIC AMENITIES
ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ
ROAD PROBLEMS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೇಶದ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ 'VF6', 'VF7' ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು!: ಇವುಗಳ ರೇಂಜ್​ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

IND vs AUS ಟಿ-20 ಸರಣಿ; ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.