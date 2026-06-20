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ನೀಟ್​ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ; ನಾಗ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಬುದಾಬಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆವು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Family Shocked After Nagpur NEET Aspirant Allocated Re-Exam Centre In Abu Dhabi; NTA Resolves Issue After Complaint
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 1:09 PM IST

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ನಾಗ್ಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಜೂನ್​ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನೀಟ್​ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ನಾಗ್ಪರದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಡ್ಮಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅಬುದಾಬಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್​ಟಿಎ)ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಈ ದೂರು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಟ್​ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಲಿಬ್ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಎನ್​​ಐಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ತಾಲಿಬ್​ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಗನ ನೀಟ್​ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆವು. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್​ಟಿಎ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಕುರಿತು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೇಲ್​ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವರವಾದ ಇಮೇಲ್​ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲಿಬ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಆದ್ಯತೆ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು, ನಾಗ್ಪರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಪ್ರಮಾದ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶನಿವಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ತಾಲಿಬ್​ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ತಾಯಿ ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಆತನ ಬಳಿ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಎನ್​ಟಿಎ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಸಿಂಗ್​, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದೀಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಾಗ್ಪರ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಎನ್​ಟಿಎ, ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ ಕೇಂದ್ರ: ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮಾದ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರದ ನೀಟ್​ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್​ಟಿಎ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿಗದಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೂರುದಾರರು ಎನ್​ಟಿಎಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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