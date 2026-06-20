ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ; ನಾಗ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಬುದಾಬಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆವು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 1:09 PM IST
ನಾಗ್ಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ನಾಗ್ಪರದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಬುದಾಬಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ)ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಈ ದೂರು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಲಿಬ್ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಎನ್ಐಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಲಿಬ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಗನ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆವು. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
The grievance is being addressed and the candidate will be allocated a centre in Nagpur, after due verification, in the next few hours.— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 20, 2026
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್ಟಿಎ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಕುರಿತು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವರವಾದ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲಿಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಆದ್ಯತೆ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು, ನಾಗ್ಪರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಪ್ರಮಾದ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶನಿವಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ತಾಲಿಬ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ತಾಯಿ ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಆತನ ಬಳಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಎನ್ಟಿಎ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದೀಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಾಗ್ಪರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಎನ್ಟಿಎ, ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Urgent intervention requested.— Veterans Club Odisha (@club_odisha) June 19, 2026
NEET candidate Ms. Sanjana Sanjibanee of BBSR, Odisha was earlier allotted exam centre at Bhubaneswar. However, the Re-NEET admit card suddenly allots centre at Dehradun. At such short notice, travel over 1500 km is extremely difficult. pic.twitter.com/ruOXoTlaBq
ಭುವನೇಶ್ವರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಕೇಂದ್ರ: ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮಾದ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರದ ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ಟಿಎ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿಗದಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೂರುದಾರರು ಎನ್ಟಿಎಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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