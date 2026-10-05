35 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆ: ಪತ್ತೆಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಹಚ್ಚೆ!
35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ, ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮರಳಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 8:02 AM IST
ಕೇಂದ್ರಪಾರ (ಒಡಿಶಾ): ಭರವಸೆ, ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಥನವೊಂದು ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮರಳಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟಮುಂಡೈ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅಲಪುವ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಲಾಲ್ಪಟನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಈಗ ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಚ್ಚೆ(ಟ್ಯಾಟೂ) ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ನಾಪತ್ತೆ: 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರು ಅಲಪುವ ಗ್ರಾಮದ ದೀನಬಂಧು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಆಕೆಯ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಹಚ್ಚೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹಾ ಉಪವಿಭಾಗದ ಧಾರಾಶಿಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ 'ಒಡಿಯಾ' ಹಚ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ತರುವಾಯ, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು 'ಇಂಡಿಯಾ ಕೇರ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಪಟ್ಟಮುಂಡೈ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಧ್ರುವ ಚರಣ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವರು, "ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಜೀವನದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ" ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಪಾರ ಸಂತಸ: "ಅಮ್ಮ ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಮರಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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