ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 6 ಜನರನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು! ಮೂವರು ಸಾವು, ಈಜಿ ಬದುಕಿದ ಬಾಲಕ
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 2:11 PM IST
ಸೂರತ್(ಗುಜರಾತ್): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಗಾಂವ್ನ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಬಾರ್ದೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಬಾರ್ದೋಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಿ.ಎನ್.ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮಹುವಾ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ದಂಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ 13 ವರ್ಷದ ಮಗ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದ. ಈತನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಾದ 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೂರತ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಗಧಿಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು:
"ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಾಹನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನ ನಾವಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು, ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದರು. ನಾನು ಹಾಗು 16 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾನು, ನನ್ನ 16 ವರ್ಷದ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದರು. ನಾನು ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಬಾಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
"ಬಾಲಕನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮಹುವಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕೈ-ಕಕ್ರಾಪಾರ್ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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