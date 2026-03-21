ETV Bharat / bharat

ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕುಟುಂಬ: ಅಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣವಂತೆ!

ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತನನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆಯಂತೆ.

LIVING PERSON IN CEMETERY
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜಗ್ತಿಯಾಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬಾಲಿಶ, ಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ, ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಗ್ತಿಯಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​ 17 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸದ್ಯ, 49 ವರ್ಷದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಈ ನಡೆಗೆ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಹೋಗಿದ್ಯಾಕೆ?: ಜಗ್ತಿಯಾಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಚಿನೀಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಎಂಡ್ರಿಕಾಯಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈತನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈಗ ಪೊರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಸಂಪಾದನೆಯ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿಯರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿತ್ತು. ಪತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶ್ರೀಧರ್​ ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತುತ್ತಾದ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪತ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬೇಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಚ್​ 17 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಧರ್​ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ: ಮರುದಿನ (ಮಾಚ್​ 18 ರಂದು) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾರಿಹೋಕರು ಈತನನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ತರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಧರ್ ಅವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು. ಈಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಾಶ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒಡಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.