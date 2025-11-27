ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಗಳ ಹತ್ಯೆ; ಕೊಲೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ, ಪುತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ
ಮಗಳಿಗೆ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2025 at 1:14 PM IST
ತ್ರಿಸ್ಸೂರು (ಕೇರಳ): ತ್ರಿಶೂರ್ನ ವರಂದರಪಳ್ಳಿಯ ಮಟ್ಟುಮಲದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅರ್ಚನಾ (21) ಸಾವಿಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಕಿರುಕುಳವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮಗಳು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಗಂಡನೇ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಮಗಳು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲೂ ಸಹ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಂದೆ, ಹರಿದಾಸ್ ಶರೋನ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ಅರ್ಚನಾ (21), ನಾನಾತಿಪುಲಂನ ಮಾಕೋತ್ನ ಶರೋನ್ ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈತ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಾಯಿ ರಜನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವರಂದರಪಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಚನಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶರೋನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶರೋನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಆಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶರೋನ್, ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಂದೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಶರೋನ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ರಜನಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸಹೋದರಿ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಚನಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಚನಾ ಸಹೋದರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅರ್ಚನಾ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಳು, ಕೆನಡಾಗೆ ಹೋಗುವುದು ಆಕೆಯ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶರೋನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರಂದರಪಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
